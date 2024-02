Ragazzo di 18 anni accoltellato al petto, è in fin di vita. Caccia all’aggressore

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di ieri attorno alle 18 al parco Hayez di Mestre a Venezia. Un fendente lo ha colpito allo sterno riducendolo in fin di vita. Attualmente si trova all’ospedale dell’Angelo di Mestre dove è stato operato in chirurgia toracica. La sua prognosi è riservata. Il giovane è italiano ma ha origini russe. Non si sa chi siano i suoi aggressori né il motivo della coltellata, ammesso che un motivo si possa trovare. Chi ha infierito sul 18enne non era solo ed è subito fuggito via. La dinamica è quindi tutta da ricostruire. La Squadra mobile sta cercando i responsabili che, stando a quanto raccontato dai testimoni, sarebbero scappati a bordo di una Opel Astra. Un passante che ha assistito alla scena è stato il primo a chiamare i soccorsi.