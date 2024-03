Ragazzo di 19 anni ucciso in strada a coltellate, fermate diverse persone

Blitz dice

La cosiddetta “lotteria dei rigori” prende il suo nome proprio dalla casualità che caratterizza quei momenti cruciali dopo 120 minuti di gioco, specialmente in partite “tirate” come quella di ieri sera tra Atletico Madrid-Inter, dove entrambe le squadre sono arrivate esauste al traguardo. Per i giocatori che si trovano sul dischetto, tirare un rigore richiede […]