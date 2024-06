Ragazzo di 30 anni trovato morto in un garage a Roma: nessun segno di violenza sul corpo

Un ragazzo di circa 30 anni è stato trovato morto in un garage in zona Talenti a Roma. Da una prima ricostruzione sembra che si trattasse di un garage preso in affitto da alcuni giovani per suonare. Sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al momento non si esclude una morte per cause naturali. Sulla vicenda indaga la polizia.