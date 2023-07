Rapina in banca a Modena, clienti del bar vicino bloccano un ladro e recuperano il bottino

Una pausa al bar che alcuni clienti si ricorderanno visto che hanno braccato uno dei due malviventi che stava scappando dopo aver messo a segno una rapina nella banca Unicredit di viale Corassori di Modena.

Clienti di un bar bloccano ladro dopo rapina in banca

Erano davanti al bar per fumare una sigaretta quando hanno visto un uomo con un sacco fuggire dalla vicina banca della Unicredit. Lo sconosciuto era un rapinatore e dentro al sacco c’erano i soldi appena sottratti alla banca. I quattro clienti del bar si sono lanciati a piedi all’inseguimento dell’uomo, riuscendo a bloccarlo e a ‘consegnarlo’ alla polizia poco dopo, permettendo così di recuperare il bottino.

Si cerca altro rapinatore

L’episodio è accaduto all’ora di pranzo a Modena, dove due banditi hanno fatto una rapina in una filiale della Unicredit di viale Corassori. I due sono riusciti in orario di chiusura a rompere una vetrata della banca, entrando, col volto travisato, e minacciando i dipendenti presenti con un taglierino. Presi i soldi, sono fuggiti, ma all’esterno uno dei due è stato appunto fermato dai testimoni. Il secondo si è invece allontanato a piedi ed è ora ricercato dalla polizia, non è chiaro se si sia riuscito a portare via altro denaro.

