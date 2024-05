Rapina in una villa ad Altopascio, hanno sfondato con l’ascia il portone e poi hanno minacciato il proprietario con una pistola

Rapina in una villa nel territorio di Altopascio, siamo in provincia di Lucca, dove nella notte tra lunedì e martedì tre uomini incappucciati vestiti di nero hanno fatto irruzione sfondando a colpi di mazza e ascia il portone dell’abitazione poi, con una pistola, hanno minacciato il padrone di casa, un imprenditore dell’abbigliamento, e la moglie, per farsi dire dove era nascosta la cassaforte.

La prima ricostruzione

Secondo quanto riportato anche dai quotidiani locali, in un attimo l’uomo si è ritrovato circondato dai tre, che si sono anche accaniti contro le suppellettili di casa, distruggendole. Parlando in italiano con accento dell’est e senza mai toccare i due coniugi, i banditi si sono fatti consegnare soldi e monili per poi dileguarsi lasciando poche tracce, fra cui alcuni squarci nella rete di recinzione del giardino della villa, che è stata tagliata in più punti. Prima di fuggire si sono anche fatti consegnare i cellulari della coppia affinché non potessero chiamare le forze dell’ordine. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.