Avrebbero commesso rapine e aggressioni ai danni di giovanissimi nel centro di Siena. Sono le accuse mosse nei confronti di tre minorenni che sono stati denunciati per i reati di rapina e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere dai carabinieri di Siena.

Rapine e aggressioni ai giovanissimi nel centro di Siena, tre minorenni denunciati

I fatti risalgono a maggio scorso. Due episodi sarebbero avvenuti all’interno della Fortezza Medicea del capoluogo senese. Ad essere presi di mira ragazzini, minori di 14 anni, che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero stati raggiunti all’interno del parco, loro consueto luogo di aggregazione, e qui circondati da un gruppetto di ragazzi poco più grandi di età. Sarebbero stati minacciati, con coltellini ed accendini, e costretti a consegnare il denaro contante in loro possesso, poche decine di euro.

Un ragazzino con meno di 14 anni portato di peso nel vicolo e derubato

Un terzo episodio ricostruito dai carabinieri sarebbe avvenuto in pieno centro città, nei pressi di via Camollia. Anche in questo caso ad essere preso di mira un ragazzo minore di 14 anni, che sarebbe stato circondato, trascinato di peso in un vicolo e derubato, sempre sotto la minaccia di un coltellino, dei pochi euro che aveva in tasca, la sua paghetta settimanale. I militari sono riusciti a identificare i presunti responsabili: un gruppetto di ragazzi non ancora maggiorenni e residenti in provincia di Siena. Gli atti sono stati trasmessi alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze.

