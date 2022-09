Un’esplosione ha distrutto due piani di un’abitazione in ristrutturazione in via Calatafimi, alle porte del centro di Ravenna. Una donna anziana e la sua badante che si trovavano al terzo piano, in seguito a un principio d’incendio, si sono rifugiate in terrazzo dove sono state soccorse. Sul posto, oltre a 118 e forze dell’ordine, sono intervenuti vigili del fuoco e il pm di turno Angela Scorza. L’anziana è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

Esplosione forse per fuga di gas

Al momento dello scoppio, intorno alle 14 di oggi martedì 27 settembre, non erano presenti operai. Secondo le prime ipotesi, sembra che tutto si possa essere innescato dal prolungamento esterno di una tubatura del gas. Gli stessi lavoratori avrebbero riferito di avere percepito da alcuni giorni un forte odore di gas, scambiandolo tuttavia per la normale esalazione dei fumi della caldaia. In effetti, a quanto pare, l’esplosione è partita proprio dall’impianto che gestisce l’intera palazzina. Ad esplodere sarebbe stato un tubo.

Le indagini

Sono varie le ditte impegnate nel cantiere allestito per un superbonus: gli inquirenti hanno iniziato già ad ascoltare i primi testimoni per riuscire ad attribuire le competenze. Sulla vicenda, verrà presumibilmente aperto un fascicolo contro ignoti per disastro colposo.