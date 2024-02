Stava tagliando il grosso fusto di un albero insieme agli amici, quando della caduta del tronco si è perso il controllo: un uomo di 60 anni ne è stato travolto, una tragedia perché è morto sul colpo. Fatale l’impatto e le ferite a volto e torace.

Recoaro Terme: 60enne muore tagliando un albero

E’ accaduto in un bosco di contrada Frizzi a Recoaro Terme in provincia di Vicenza. Non è la prima volta nella zona: questa è la terza vittima in pochi mesi nel vicentino occorsa durante operazioni di riassetto boschivo e potatura degli alberi.