Reggia Emilia: cadavere con la gola tagliata in pieno centro (Ansa)

Reggio Emilia, cadavere con la gola tagliata alla galleria della Bnl. Il cadavere di un uomo, con un taglio alla gola, è stato trovato intorno alle 10 in centro a Reggio Emilia, nella galleria della Bnl che si affaccia su via Emilia Santo Stefano.

Accertamenti sono in corso e al momento si valutano varie ipotesi. Sono sul posto i carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia e del nucleo investigativo.

Pochi gli indizi. L’uomo è un albanese di 49 anni.

Il mistero del coltello

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Reggio, era stato visto con un coltello in mano. E’ stato lui stesso a mettere fine alla sua vita in maniera così macabra e spettacolare?

Non lontano una automobile di grossa cilindrata a lui riconducibile: una Porsche Macan. Si immagini la scena occorsa verso le 10 di stamattina nei pressi della galleria Bnl tra via Emilio Santo Stefano e via San Giuseppe.

I passanti si son trovati di fronte il cadavere di un uomo con la gola tagliata da parte a parte. Uno di loro ha avvertito le autorità.