BOLZANO – Hanno perso il controllo dello slittino sulla pista di Renon, in provincia di Bolzano, e si sono schiantate contro un albero. Una bambina di 8 anni è morta sul colpo mentre la madre è stata soccorsa e ricoverata in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 del 4 gennaio.

Secondo la ricostruzione, madre e figlia avevano noleggiato una slitta e devono aver sbagliato direzione, perché invece di finire sulla pista dedicata agli slittini, erano finite su una pista da sci ‘nera’, ovvero molto ripida e proibita a chi pratica lo slittino. E’ verosimile che non abbiano visto i cartelli di divieto per gli slittini che erano stati apposti all’inizio della pista da sci.

Una volta imboccata la pista il loro slittino ha preso velocità e non è stato più possibile fermarne la corsa. Madre e figlia si sono schiantate contro un albero nel vano tentativo di frenare la corsa. Il padre le stava aspettando a fine pista.

Si teme per la vita della mamma della bimba. Continuano infatti ad essere molto gravi le condizioni della donna. Mamma e figlia, insieme al marito e all’altro figlioletto, erano venute da Reggio Emilia per passare le vacanze in Alto Adige.

La piccola è morta sul colpo, mentre la madre che ha subito un politrauma è stata intubata e portata in ospedale a Bolzano dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. Sono intervenuti anche il soccorso alpino, l’assistenza spirituale e i carabinieri.

L’incidente con la slitta, in cui ha perso la vita una bambina di 8 anni, di nazionalità italiana, si è verificato sul Corno del Renon nelle Alpi sarentine. Si tratta di un piccolo comprensorio sciistico, frequentato perlopiù da famiglie, a nord-est di Bolzano. La bambina era figlia di turisti, venuti in Alto Adige per trascorrere un periodo di vacanza.

Pochi giorni fa, nella notte di San Silvestro, un giovane era rimasto ferito gravemente sempre con uno slittino nei pressi di un rifugio nel comprensorio sciistico Merano 2000. Il giovane stava rientrando a casa dopo aver passato la notte festeggiando nel rifugio. Il giovane era finito contro un albero con la slitta e si era ferito gravemente. Solo il 2 gennaio una bambina è morta sulla pista da sci. Camilla Compagnucci, 9 anni e originaria di Roma, si è schiantata contro una barriera antivento ed è morta sul colpo. Una inchiesta è stata aperta sull’incidente della piccola Camilla, mentre la famiglia non si dà pace per la perdita.