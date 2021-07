Riccardo Cristello reintegrato nell’ex Ilva: fu licenziato per un post sulla fiction di Sabrina Ferilli (Foto d’archivio Ansa)

Riccardo Cristello sarà reintegrato nell’ex Ilva. Lo ha ordinato il giudice del lavoro. Cristello era stato licenziato dopo aver invitato, con un post su Facebook, a vedere la fiction “Svegliati Amore Mio“. Serie tv con Sabrina Ferilli ambientata in un contesto simile a quello della fabbrica tarantina.

“Il giudice del lavoro ordina all’ex Ilva di Taranto di riassumere il lavoratore licenziato per un post sulla fiction con Sabrina Ferilli“. Lo rende noto il sindacato di base Usb sottolineando “la vittoria di Riccardo Cristello“. L’operaio, prosegue Usb, era stato “licenziato da ArcelorMittal per aver pubblicato un post sulla fiction Svegliati Amore Mio, di cui è protagonista Sabrina Ferilli” e che ha contenuti anti-inquinamento.

Sabrina Ferilli aveva offerto a Cristello di pagare le spese legali

Informata della vicenda, la Ferilli lo aveva contattato offrendogli di pagare le spese legali per la causa. Ma anche lo stipendio per sostenerlo economicamente in questo momento difficile.

Riccardo Cristello rifiuta l’offerta di Sabrina Ferilli

Cristello, 45 anni e due figli a carico, ha rifiutato l’offerta spiegando che le spese legali sono comunque pagate dal sindacato Usb ma ha ringraziato l’attrice per il gesto che non è rimasto isolato. Anche i registi della fiction Ricky Tognazzi e Simona Izzo, infatti, gli hanno offerto supporto.