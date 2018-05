RIMINI – Un’azienda di Rimini che si occupa di marketing ha deciso di aiutare i suoi dipendenti che trascorrono ore davanti al computer mettendo a loro disposizione delle tisane, biscotti e profumi a base di marijuana.

Si tratta di cannabis legale. La società ha introdotto questi benefit utilizzando prodotti ricavati dalla cannabis con principio attivo legale, il cannabidiolo, e sprovvista di Thc. L’idea di introdurre la cannabis per i dipendenti è venuta a Giacomo Arcaro, il titolare dell’azienda. In un’intervista al Resto del Carlino ha spiegato che il suo scopo è quello di creare un ambiente lavorativo sereno e rilassante, in perfetta con sintonia con altre iniziative prese in passato, ad esempio l’assenza di cartellini da timbrare e orari di lavoro molto flessibili.

La società si chiama Black Marketing Group ed ha dipendenti che hanno un’età media sotto ai 30 anni. Spiega Arcaro che “l’azienda in poco tempo è cresciuta tantissimo: abbiamo lavorato e lavoriamo con marchi internazionali, da Bulgari a Yoox. E nel giro di due anni siamo già arrivati a 30 dipendenti”. Arcaro comunque precisa: “Non usiamo le tisane o alti prodotti derivati della cannabis legale per sballarci. Anzi: è vero il contrario: la nostra azienda è convinta che possano semplicemente garantire il relax dei dipendenti e permetta loro di lavorare meglio”.

La società continua ad avere la sede a Rimini, malgrado le offerte di trasferirsi a Milano o Roma. Anche questa scelta non è casuale ma dovuta alla migliore qualità della vita in un piccolo centro.

Il tutto è a carico della società, che ha inserito l’acquisto dei prodotti fra le spese per i benefit destinati ai propri dipendenti. La sede della società, sulle colline riminesi, si trova in una chiesetta sconsacrata nelle cui nicchie ci sono i ritratti di Steve Jobs e Marck Zukerberg, fondatori di Apple e Facebook.