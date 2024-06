Un ex carabiniere di 36 anni, Fabio Piga, è stato ucciso a coltellate dopo una lite all’interno di un pub in via Caprera, a Cagliari. Il 36enne sarebbe stato ucciso con una coltellata al petto.

Gli agenti della squadra volante e gli investigatori della mobile, arrivati sul posto – Donegal, il nome del pub -, hanno bloccato un 19enne con il quale Piga avrebbe avuto una discussione nel locale al culmine della quale il giovane gli ha sferrato le coltellate, una delle quali lo ha raggiunto al petto, uccidendolo.

Fabio Piga, per tutti “Fabione” o il “gigante buono”, nel mondo della notte era conosciuto da tutti come buttafuori, con un passato da carabiniere

Sul posto questa mattina sono arrivati il magistrato di turno che coordina le indagini della polizia Marco Cocco e il medico legale Roberto Demontis che ha effettuato un primo esame esterno sul corpo della vittima.

“È una storia molto brutta – ha detto all’Ansa la questora di Cagliari, Rosanna Lavezzaro, uscendo dalla Questura – stiamo lavorando, è una vicenda terribile”.