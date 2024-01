“Ritira la denuncia o ti do fuoco”. Questa la minaccia che un uomo di 49 anni ha lanciato all’ex marito dell’ex compagna, sebbene il primo fosse sotto misura del divieto di avvicinamento nei confronti di lei. Alla risposta negativa dell’ex coniuge, il 49enne si è allontanato gridando: “Te la faccio pagare“. E’ stata la donna a chiamare i carabinieri di Guastalla (Reggio Emilia), ma l’uomo si era già dileguato quando sono arrivati.

Come si legge su Il Resto del Carlino, per fatti risalenti al 2019, l’uomo di 49 anni era stato denunciato per reato di tentata violenza privata, avendo cercato tramite minacce di indurre la vittima a ritirare una denuncia che aveva formalizzato nel passato nei suoi confronti. A fronte dell’iter processuale, il 49enne è stato riconosciuto colpevole e condannato a 20 giorni in regime di detenzione domiciliare. La sentenza è divenuta esecutiva, dopo che il Tribunale di sorveglianza di Reggio Emilia ha accolto la richiesta del condannato alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

L’Ufficio esecuzioni penali della Procura, il 25 gennaio scorso ha emesso l’ordine di espiazione presso il domicilio della pena. I militari della stazione di Guastalla hanno quindi rintracciato l’uomo, lo hanno arrestato e hanno dato esecuzione al provvedimento, accompagnandolo nella sua abitazione.

