ROMA – Un bus dell’Atac della linea 301, che collega Grottarossa con piazza Augusto Imperatore, è finito contro un albero a Roma. E’ accaduto poco dopo le 9 in via Cassia, all’incrocio con via Oriolo. Tra i passeggeri sarebbero rimasti feriti in ventinove e nove di loro sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, anche se non in pericolo di vita. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente: si è trattato di un guasto al mezzo o il sinistro è stato causato da un malore improvviso all’autista?

L’Atac ha fatto sapere di aver avviato un’indagine interna “per accertare le ragioni del grave incidente”. L’autista che era alla guida del 301, anche lui tra i feriti, verrà sottoposto, come da prassi, ai test di alcol e droga. Al momento, tra le ipotesi sulle cause dell’incidente, ci sono quelle che l’uomo al volante del bus possa aver avuto un malore, si possa essere distratto o che l’asfalto bagnato possa aver fatto slittare il mezzo. Quel che però sin da subito appare ovvio è che il parco mezzi della società di trasporto della Capitale non risulta sufficientemente rinnovato. Infatti molti dei mezzi che girano per le strade di Roma sono datati 2005/2006, come sembra essere quello dell’incidente avvenuto stamani. Non è certo la prima volta e la domanda che sorge spontanea è se anche questa volta la causa dell’incidente è da imputare alla cattiva manutenzione del mezzo.

Fonti: ANSA – AGI