ROMA – Roma Sud in fiamme e traffico in tilt: strade chiuse e disagi a causa di due incendi divampati da delle sterpaglie poco dopo le 17 di mercoledì 24 luglio nella Capitale, alla Cecchignola e alla Pisana.

In via della Cecchignola, in zona Tor Pagnotta, sono intervenute nove pattuglie della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso da largo Kobler a via di Tor Pagnotta in entrambe le direzioni. Per questo motivo il traffico è stato deviato su via Castel di Leva e su via Laurentina.

Un altro rogo è divampato in via della Pisana: qui è stata chiusa la strada all’altezza della Regione Lazio. La circolazione, dopo l’intervento della polizia locale, è poi ripresa normalmente. (Fonte: Agi)