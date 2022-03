Roma, incendio in un appartamento in via Treviglio: morto un uomo di 55 anni FOTO ANSA

Un uomo di 55 anni è morto questa notte a Roma in un incendio scoppiato nel suo appartamento per motivi ancora da accertare. Il fatto è avvenuto in via Treviglio, in zona Ottavia. Nel rogo sono morti anche i due cani che vivevano con l’uomo. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118. La salma è stata trasferita al policlinico Gemelli.