Roma: moglie muore, marito affetto da demenza la veglia per 4 giorni

Moglie muore, anziano affetto da demenza la veglia per 4 giorni. E’ successo a Testaccio, quartiere di Roma, dove un uomo di 80 anni, incapace di chiamare i soccorsi probabilmente a causa della sua malattia, è stato trovato questa mattina dai carabinieri insieme alla defunta moglie. La donna si trovava ancora al letto e tra le ipotesi più accertate c’è quella del malore improvviso, considerando che sul suo corpo non è stato osservato alcun segno di aggressione.

L’uomo incapace di chiamare i soccorsi

L’anziano ha spiegato agli agenti, giunti sul posto dopo essere stati chiamati dai vicini preoccupati, che non sapendo forse come chiamare i soccorsi, ha vegliato la moglie in questi giorni. Un dramma della solitudine, che testimonia anche quali problemi possa trovarsi davanti una persona affetta da demenza senile, rimasta da sola in casa.

L’anziano affidato ai servizi sociali

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e verrà effettuata l’autopsia per accertare i motivi del decesso. Dalle prime osservazioni, la donna sarebbe morta almeno all’inizio della settimana. Dopo l’arrivo dei carabinieri, il marito è stato affidato temporaneamente ai servizi sociali. Intanto si stanno cercando eventuali parenti della coppia. I vicini assicurano che tra i due non c’era alcun attrito coniugale che potrebbe far pensare a una morte sospetta o comunque conseguenza di maltrattamenti. Fonte: Corriere della Sera.