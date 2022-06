Sfila nella Capitale oggi, 11 giugno, il 25esimo Roma Pride, con Elodie come madrina. Il corteo partirà alle 15:30 in piazza della Repubblica e si concluderà in piazza Venezia.

Roma Pride: il corteo

La parata per i diritti delle persone LGTBQ (lesbiche, gay, transessuali, bisessuali, queer), al grido di “Peace & love”, passerà da piazza dei Cinquecento e poi da via Cavour, attraversando piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, largo Corrado Ricci. Si concluderà in piazza Venezia.

Elodie madrina del Roma Pride: “Orgogliosa ed emozionata, manifesteremo festeggiando”

“Sono orgogliosa, emozionata e felice di manifestare e festeggiare con voi, è importante ricordarci sempre che siamo tutti uguali che i diritti sono imprescindibili per l’essere umano, dovrebbe essere ovvio per tutti ma purtroppo non lo è”, ha detto la cantante Elodie, madrina del Roma Pride 2022, durante la conferenza stampa di presentazione del corteo.

“Ciò che mi rende più felice è manifestare festeggiando – ha aggiunto – , spesso la gente non comprende che è una manifestazione e si festeggia per quello che si è ottenuto e si manifesta per quello che si deve ancora ottenere. E manifestare è il modo migliore per festeggiare. Si manifesta per tutti, è una comunità che abbraccia tutte le persone che non hanno diritti”.

“Ogni volta il Pride è un momento emozionante perché si sente di far tutti parte di una grande famiglia, anche se non ci conosciamo. Manifesteremo per tutti quelli che ne hanno bisogno, penso sia veramente questo il messaggio e vi ringrazio di cuore per aver pensato a me”.

Elodie e l’impegno politico e sociale: “Non vorrei aprire il discorso Salvini”

“Anche se faccio musica leggera, non significa che non tenga molto al mio impegno sociale e politico – ha sottolineato -. Sono felice di stare dalla parte giusta. Non vorrei aprire il ‘discorso Salvini’, ma quando leggo e sento certe cose, non posso non reagire. Non vorrei proprio sentirle, perché sono al di là della base della correttezza di un essere umano”.