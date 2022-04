Spaventosa rapina al negozio Wind Tre a Largo Argentina, sito in Via Florida, nel centro storico di Roma. Un uomo, incappucciato e armato di pistola, è entrato nel locale subito dopo l’apertura, minacciando la commessa e sequestrandola.

E’ accaduto la mattina di venerdì 22 aprile, intorno alle 9:30. Il malvivente ha sorpreso la commessa 25enne, che era sola a inizio turno, e le ha puntato una pistola in faccia. Prima ha derubato lei, facendosi consegnare il portafogli e i gioielli in oro che indossava, poi l’ha costretta ad aprire il bunker dove ha fatto razzia di incassi e cellulari. Un bottino di circa 25 mila euro.

Rapina al negozio Wind, la minaccia prima della fuga

Prima di fuggire il ladro si è assicurato di terrorizzare la commessa per guadagnare tempo. “Io me ne vado, ma se non conti fino a mille, torno e ti uccido”, le ha detto.

La 25enne ha atteso qualche minuto, in stato di choc, poi ha chiamato la polizia. Sul posto sono giunte le volanti del commissariato Viminale che hanno raccolto tutte le informazioni del caso.

Agli agenti la ragazza ha descritto un uomo corpulento, vestito di scuro e con accento romano. Sono all’incirca sessanta i telefoni rubati, oltre al fondo cassa e gli averi della commessa.