Roma, scontro tra auto e un monopattino in via Cesare Federici: morto 48enne (foto Ansa)

Incidente mortale a Roma. Coinvolti un’auto e un monopattino. Lo scontro è avvenuto nella serata di oggi, martedì 30 novembre, in via Cesare Federici, all’intersezione con via Cristoforo Colombo nel quadrante sud della città. Sul posto la polizia locale per i rilievi e il 118. Inutili i soccorsi per l’uomo che si trovava a bordo del monopattino.