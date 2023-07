Roma, in cinque col suv contromano: travolta e uccisa 67enne. Alla guida un 20enne. Sequestrati i cellulari

Un suv Tesla che viaggiava in contromano sulla via Laurentina, sabato sera ha travolto e ucciso una donna a bordo di un’utilitaria. Alla guida, un giovane di 20 anni in compagnia di quattro amici. A perdere la vita Simona Cardone, 67 anni, morta sul colpo nell’impatto con il suv. L’incidente è avvenuto al chilometro 21 della Laurentina, in direzione Pomezia. La vicenda ricorda l’incidente di Casal Palocco dove qualche settimana fa ha perso la vita un bambino di 5 anni.

Roma, in cinque col suv contromano: le prime ipotesi

L’ipotesi, secondo quando emerge dai primi rilievi dei vigili urbani, è che l’auto viaggiasse ad una velocità elevata e che il ragazzo, 20 ani, abbia perso il controllo del mezzo invadendo l’altra corsia.

I vigili urbani hanno sequestrato i cellulari dei cinque ragazzi che erano a bordo del Suv Tesla. Sui telefonini verranno fatte verifiche per accertare se i ragazzi stessero filmando od erano impegnati in dirette social o chat.

Il conducente della Tesla è risultato negativo ad alcol e droga.

