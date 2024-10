Sonia Bruganelli eliminata a Ballando con le stelle: poi il doppio colpo di scena

Sonia Bruganelli sempre più protagonista di Ballando con le stelle 2024: prima l’eliminazione, poi il doppio colpo di scena.

Sonia Bruganelli sempre più protagonista di Ballando con le stelle 2024 dove, tra una polemica e l’altra, è stata in prima linea durante la puntata trasmessa il 19 ottobre 2024. Dopo lo scontro con Selvaggia Lucarelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha deciso di fare uno switch fisico e mentale concentrandosi principalmente sulla gara. Un cambiamento che ha dato vita ad una serie di colpi di scena che ha lasciato senza parole il pubblico.

Tutto è iniziato con il primo spareggio che ha visto Sonia Bruganelli e Carlo Aloia sfidare Alan Friedman con Giada Lini. Il pubblico ha deciso di premiare il giornalista che ha battuto la Bruganelli tornando in gara. A regalare il colpo di scena, però, è stata Sara Di Vaira che decide di utilizzare la wild card che può essere usata una sola volta e permette di far rientrare in gara una coppia eliminata. Dopo averci pensato a lungo, Sara Di Vaira, membro della giuria popolare, decide di utilizzarla proprio con Sonia che è così tornata ufficialmente in gara. Ma la Bruganelli ha poi regalato al pubblico ulteriori colpi di scena.

Sonia Bruganelli super star a Ballando con le stelle 2024: cos’è successo

Tornata ufficialmente in gara, Sonia Bruganelli che sta vivendo un periodo sereno accanto ad Angelo Madonia, si è poi esibita con il maestro Carlo Aloia in un valzer sulle note di Mi sei scoppiato dentro il cuore. A sorpresa, la giuria si complimenta con lei per i miglioramenti fatti nonostante la frattura alla costola. Anche Selvaggia Lucarelli riconosce i miglioramenti fatti dalla Bruganelli. “Sonia, d’ora in avanti parliamo solo di ballo. È stato più che dignitoso”, le parole della giornalista.

“Tra due donne che hanno fatto un lavoro simile è normale che la diatriba possa diventare più verbale. Ora voglio metterci altro”, la risposta della Bruganelli che, però, al termine della puntata, regala un ulteriore colpo di scena. Ancora una volta, l’ex moglie di Paolo Bonolis finisce allo spareggio insieme ai Cugini di Campagna.

Nonostante la stanchezza, la coppia Bruganelli-Aloia si esibisce con una performance sicuramente migliore di quella dei Cugini di Campagna. Il pubblico, così, con il 57% dei voti, decide di premiare proprio la Bruganelli mentre i Cugini di Campagna sono ufficialmente i primi eliminati di Ballando con le stelle 2024. Lo storico gruppo della musica italiana, tuttavia, tra qualche settimana, potrà tentare di rientrare in gara attraverso il ripescaggio.