Esiste una funzione, all’interno del mondo Android, che permette agli utenti di limitare l’uso dello smartphone a una singola applicazione per motivi di sicurezza. Si chiama app pinning, e può rivelarsi molto più utile di quanto immagini. Scopriamo come funziona e come attivarla.

Cos’è l’app pinning

Immagina di lasciare il tuo smartphone nelle mani di un bambino o di un conoscente. All’interno del dispositivo, lo sappiamo, ci sono cose private che vorremmo restassero tali, ma anche dati e funzioni non adatte ai più piccoli. Con la funzione di app pinning, presente solo nei telefoni Android, possiamo bloccare il dispositivo in modo che resti fermo su un’unica applicazione. La funzione, infatti, resta bloccata sull’app che decidiamo noi, in modo tale che, per motivi di sicurezza, chi ha in mano il nostro cellulare non possa cambiare applicazione.

Come funziona

Attivare questa funzione è molto facile. È necessario, per prima cosa, abilitare app pinning sul proprio smartphone. Vai a Impostazioni, clicca su Sicurezza e privacy e poi su Altre impostazioni di sicurezza.

Questa funzione ti permette inoltre di impostare un PIN, una password o una sequenza numerica. Qualsiasi cosa tu decida di impostare, ti servirà per sbloccare app pinning una volta deciso di uscire dall’applicazione che blocchi. Apri l’applicazione sulla quale desideri app pinning. Accedi poi alla scheda Applicazioni recenti e tocca l’icona della puntina per effettuare il pinning dell’applicazione.

App pinning è una funzione assolutamente priva di rischi e molto sicura, a patto che vi ricordiate sempre il PIN, la password o il codice numerico che impostate. Va sottolineato, però, che questa funzione non è presente su tutti i modelli di smartphone Android. Verifica, dunque, che il tuo possa usufruire di questa funzione.