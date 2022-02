Roma, via Portuense: tentata rapina all’edicola, l’edicolante insegue il ladro e muore di infarto (Foto d’archivio Ansa)

Dramma a Roma, in via Portuense, dove un edicolante è morto per sventare un tentativo di rapina. Il giornalaio ha inseguito il malvivente ma ha avuto un infarto ed è morto.

Roma: edicolante insegue ladro in via Portuense dopo rapina

Dopo avere rincorso un uomo che aveva tentato un furto nella sua edicola si è accasciato ed è morto. E’ successo in via Portuense, a Roma, la mattina di giovedì 3 febbraio. In base a quanto ricostruito dai carabinieri di Villa Bonelli intervenuti sul posto, il titolare dell’edicola, poco prima delle otto, è stato avvicinato da un uomo che ha tentato di rubare il denaro presente nella cassa dell’esercizio.

Rapina in edicola, giornalaio muore d’infarto mentre insegue il ladro

L’edicolante ha reagito e il rapinatore si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento a piedi, il ladro è riuscito a fare perdere le proprie tracce. Il titolare è quindi rientrato nel gabbiotto del negozio ma è stato colto da un malore ed è deceduto. Probabilmente ha avuto un infarto.