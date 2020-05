Rosario Greco investì e uccise col Suv 2 cuginetti. Chiesti 10 anni di carcere per lui. Solo? (Foto Ansa)

ROMA – Rosario Greco rischia massimo 10 anni di carcere. 10 anni di carcere perché accusato di aver investito e ucciso due cuginetti di 11 e 12 anni, investendoli con il suv.

Greco è accusato di duplice omicidio stradale aggravato dall’alterazione psicofisica dovuta all’utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Quindi è accusato di aver ucciso Simone e Alessio D’Antonio, a Vittoria (Ragusa), mentre guidava dopo aver bevuto e assunto droghe.

10 anni sono il massimo della pena applicabile, considerando la scelta del rito abbreviato. La sentenza del Gup è prevista per il 26 maggio.

Ma è giusto che sia questo il massimo per chi è accusato di aver ucciso due bambini che erano per strada?

L’incidente mortale a Vittoria e l’arresto di Rosario Greco

L’11 luglio 2019 Simone e Alessio sono stati investiti in pieno mentre erano seduti sul gradino dell’uscio di casa, in un quartiere in cui tutti si conoscono e sono legati da una trama di relazioni sociali.

Qualcuno ha visto e ha descritto una scena impressionante documentata dalle immagini di un sistema di videosorveglianza.

Alessio morì sul colpo, mentre Simone morì qualche giorno dopo.

Dopo aver travolto i due ragazzini i quattro occupanti del Suv sono scappati a piedi. “Avevamo paura di essere linciati”, hanno detto ai carabinieri dove si sono presentati poco dopo l’incidente.

Rosario Greco è stato prelevato a casa dagli agenti della polizia e dopo l’interrogatorio, dove avrebbe ammesso le sue responsabilità e anche di aver bevuto e assunto droghe.

Gli altri tre sono stati denunciati a piede libero per omesso soccorso stradale e favoreggiamento.

Lo strazio dei funerali

La vicenda aveva commosso l’Italia intera, oltre al paese di Vittoria che ha partecipato in massa ai funerali.

Non solo, proprio il funerale di Alessio si è trasformato in uno strazio collettivo: Simone morì infatti durante la celebrazione, avvenuta il 14 luglio. (Fonte Ansa)