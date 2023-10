Prima scadenza della rottamazione-quater in arrivo per 3 milioni di contribuenti. Il 31 ottobre è il termine per la prima (o unica) rata della definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla manovra 2023.

Cartelle, rottamazione quater: il 31 ottobre scade prima rata

Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione precisando che il pagamento deve essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera inviata dalla stessa Agenzia in risposta alle domande di adesione.

Considerando i 5 giorni di tolleranza previsti per legge, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il 6 novembre (il 5 novembre è festivo). In caso di ritardi, parziali o mancati pagamenti, verranno meno i benefici della rottamazione.