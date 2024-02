Su via Pio X a Mareno di Piave, provincia di Treviso, c’erano posizionati dei fiori in ricordo di Giorgia Pizzinato, una ragazza di 23 anni che esattamente un anno fa è rimasta vittima di un incidente stradale. I fiori sono ora scomparsi. Lucio, il papà di Giorgia, ha raccontato l’accaduto sui social. La sparizione dei fiori è concisa con l’anniversario dell’incidente. E il padre non accetta che i fiori non ci siano più proprio in questo giorno che coincide con San Valentino. E il sospetto è che qualcuno abbia usato quei fiori per fare un omaggio floreale.

Su Facebook, Lucio Pizzinato ha scritto: “Ieri sera i fiori erano lì, ma, anche se un po’ me la sono voluta vista la concomitanza con San Valentino, è prevalsa la voglia di fare un grande augurio a quella donna o donne che riceveranno quelle rose. L’augurio – prosegue – è che trovino la persona giusta per condividere la vita insieme e non qualcuno che per risparmiare qualche euro ha pensato bene di raccogliere quei fiori. E ve lo auguro con tutto il cuore”. Il padre di Giorgia ha ora chiesto ai cittadini di Mareno di Piave di aiutarlo a trovare i responsabili di questo gesto. Un gesto che serve ad onorare la memoria di Giorgia morta a soli 23 anni.