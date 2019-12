Saldi invernali 2020 dal 4 gennaio. Il calendario regione per regione

Blitz dice

Conte governo, quanto campa? La domanda giusta non è questa, la domanda giusta è: governo campa per aggiungere giorni alla sua vita o per aggiungere vita ai suoi giorni? Sembra proprio star lì nell’impossibilità di cadere per mano politica (morire) e nella contemporanea impossibilità politica di far null’altro che sopravvivere.