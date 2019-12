ROMA – Ancora una volta ci prepariamo ai saldi invernali dopo il Natale. A partire dal 5 gennaio, regione dopo regione, inizieranno i saldi invernali 2020 con prezzi ribassati e per periodi limitati.

I primi a terminare gli sconti saranno i negozi del Trentino Alto Adige, dove dureranno per sole due settimane, chiudendo il 16 gennaio. In Campania invece i saldi dureranno fino al due arpile.

Il consiglio per gli acquirenti come al solito è di fare una lista degli acquisti necessari, ma soprattutto di provare i prodotti e le taglie, in modo da essere pronti per l’inizio della stagione dei saldi.

Ecco l’elenco del periodo dei saldi invernali 2020 regione per regione:

Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo;

Veneto: dal 5 gennaio al 31 marzo;

Molise: dal 5 gennaio al 4 marzo;

Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo;

Basilicata: dal 5 gennaio al 1 marzo;

Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio;

Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile;

Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo;

Umbria: dal 5 gennaio al 4 marzo;

Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo;

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo.