Salvatore Marino, è morto l’urlatore di Tik Tok

Salvatore Marino, noto ai più come “l’urlatore di Tik Tok”, è morto. Il 60enne, secondo le prime notizie, sarebbe stato colpito da un infarto.

Ma chi è Salvatore Marino? Il 60enne, che su Tik Tok poteva vantare ottime visualizzazioni, era famoso per i suoi video in cui urlava. Già, i nostri tempi moderni.

Salvatore Marino, chi era l’urlatore di Tik Tok

“Se volessi raccontare un po’ la mia vita e parlare di quello che mi manca – raccontò qualche tempo fa – sia con la salute sia con i soldi, sicuramente qualcuno mi potrebbe aiutare. Se vi faccio vedere le mie gambe, se vi dico come sto, come riesco ad andare avanti, sicuramente qualcuno cercherebbe di aiutarmi. Io penso, però, che per prima cosa bisogna essere persone che devono affrontare le cose con le proprie forze, non con la forza degli altri. Con la forza degli altri siamo tutti bravi”, aveva detto Salvatore in un recente filmato.

“Riposa in pace maestro dell’urlo liberatorio, grazie mille per avermi fatto ridere e avermi reso la vita migliore, mi mancherai molto”, ha scritto uno dei suoi fan.