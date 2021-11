San Pietro in Gù, Tir carico di bovini causa tamponamento: 5 mezzi coinvolti

Tir carico di bovini innesca un tamponamento. Cinque i mezzi coinvolti in totale. Tra i feriti il conducente del Tir e anche diversi animali.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 novembre, lungo la sr 53 Postumia a San Pietro in Gù, in provincia di Padova.

La prima ricostruzione

Il Tir carico di bovini, secondo una prima ricostruzione, “ha tamponato un mezzo davanti fermo in coda causando una serie di tamponamenti. I Vigili del fuoco – si legge su Padova Today – arrivati da Cittadella e Padova con l‘autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale del Suem ha preso in cura l’autista del mezzo che trasportava animali per trasferirlo in ospedale. Medicata sul posto la conducente dell’auto. I carabinieri hanno deviato il traffico su viabilità alternativa. Nell’ incidente sono rimasti feriti anche dei bovini e si è in attesa del veterinario”.