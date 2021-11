Incidente mortale in A4 a Cessalto, altro tamponamento tra 3 tir e un’auto tra Agrate Brianza e Brugherio (Foto d’archivio Ansa)

Incidente mortale sulla autostrada A4 a Cessalto (provincia di Treviso). E sempre sulla stessa autostrada, ma nel tratto lombardo (tra Agrate Brianza e Brugherio) c’è stato un maxi tamponamento. Coinvolti tre tir e un’auto, ma in questo caso almeno non ci sono vittime.

Incidente mortale in A4 a Cessalto: morto Mauro Toniolo

Tamponamento in A4 allo svincolo per Cessalto (Treviso). Mauro Toniolo, autotrasportatore di 61 anni, è morto sul colpo. Il mezzo su cui viaggiava si è schiantato giovedì 11 novembre contro un autocarro. L’impatto tra i due veicoli è stato molto violento e Toniolo, che ha tamponato il mezzo pesante, è morto sul colpo, schiacciato nell’abitacolo del furgone. Inutili i tentativi di soccorso, per quanto siano stati tempestivi.

Tamponamento in A4 tra Agrate Brianza e Brugherio

Incidente sull’Autostrada A4 la di venerdì 12 novembre. Tre camion e un’auto si sono scontrati nel tratto tra l’intersezione tra la Tangenziale Est e la Tangenziale Nord (in direzione Torino).

Tutto è accaduto all’altezza di Brugherio (non lontano da Agrate Brianza). Secondo una prima ricostruzione lo schianto è avvenuto sulla prima corsia ma l’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi. Nel sinistro sono rimaste ferite cinque persone, cinque uomini di 30, 43, 49, 53 e 54 anni. Nessuno di loro è comunque in pericolo di vita.