Rivoluzione di abitudini per il giorno consacrato all’amore. Più dei cioccolatini, dei fiori o dei peluche, ben nove persone su dieci vorrebbero ricevere in dono un sex toy. A rivelarlo nella sua ultima indagine EasyToys, uno dei maggiori rivenditori di prodotti per il benessere sessuale in Italia ed Europa. Ma non solo: perché da questo studio emerge anche come i sex toys siano ormai sdoganati e come a farne un uso regolare sia una coppia su due. Coppie che per il 50% sono composte da ragazzi, soprattutto fra i 18 e i 25 anni d’età desiderosi di rompere schemi e tabù.

Inoltre il 91,4% degli intervistati ritiene che l’uso dei sex toys possa decisamente migliorare la vita sessuale, dato in forte controtendenza rispetto al mito secondo cui chi è in una relazione stabile non abbia alcun bisogno di utilizzare giocattoli erotici per migliorare la qualità della propria vita sessuale.

Sembra quindi esistere una forte volontà da parte degli italiani di sperimentare e migliorare il proprio benessere intimo, dato confermato anche dalla dottoressa Laura Abbate, psicologa e consulente sessuale.

Sui regali da ricevere a San Valentino gli intervistati non hanno dubbi: il 92,2% ha dichiarato di essere ben felice di ricevere un sex toy in regalo. Ma quali prodotti tra i tanti oggi in commercio? Secondo la stessa indagine i dildo e i vibratori sono tra gli articoli più ricercati, anche se esistono tantissimi nuovi modelli ergonomici pensati appositamente per le coppie. Forse da questo punto di vista gli italiani sono un popolo più tradizionalista? Non proprio: l’indagine condotta da EasyToys è infatti indicativa di una maggiore apertura nei confronti della sessualità e dell’utilizzo dei giocattoli erotici in Italia rispetto a quanto si pensasse, specialmente tra i più giovani. Cosa tutto ciò rappresenterà per il mercato dei sex toys in Italia è ancora da vedere ma per i diversi sexy shop attivi sul mercato le aspettative potrebbero essere più rosee di quanto ci si aspettasse.

Per consultare lo studio completo: https://www.easytoys.it/sanvalentoys.