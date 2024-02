Alla seconda serata del festival di Sanremo torna Giovanni Allevi, dopo due anni di cure per il mieloma. Dopo di lui però, c’è una performance piuttosto discutibile con John Travolta che balla il “ballo del qua qua” con Amadeus e Fiorello. Momento molto criticato sui social ed anche imbarazzante per l’attore italo-americano.

Passare dal dolore di Allevi al ballo spensierato di Travolta, ai telespettatori non è piaciuto.

Giovanni Allevi sul palco dell’Ariston, lunghi applausi

Avvolto dal caldo abbraccio del pubblico, che lo accoglie con una lunga ovazione, il musicista racconta il suo percorso nel dolore: “All’improvviso mi è crollato tutto. Non suono più il pianoforte davanti ad un pubblico da quasi due anni. Nel mio ultimo concerto, alla Konzerthaus di Vienna, il dolore alla schiena era talmente forte che sull’applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. E non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima”, spiega.

“Ho perso il lavoro, i capelli e le certezze”

“Ho perso il lavoro, i capelli, le certezze, ma non la speranza e la voglia di immaginare, come se il dolore mi porgesse inaspettati doni”. E ne elenca qualcuno, “la gratitudine nei confronti della bellezza del creato”, “la riconoscenza per l’affetto, la forza, l’esempio che ricevo dagli altri pazienti, i guerrieri, così li chiamo” e la certezza che, “quando tutto crolla e resta in piedi solo l’essenziale, il giudizio che riceviamo dall’esterno non conta più”. Cita Kant, scopre i ricci grigi ricresciuti e poi suona Tomorrow, brano scritto durante i lunghi ricoveri. Ma prima avverte: “Non potendo più contare sul mio corpo, suonerò con tutta l’anima”. Tutti in piedi per lui, anche l’orchestra.

Da Allevi a John Travolta

Va bene alternare momenti che facciano divertire il pubblico a momenti di commozione, ma passare da Allevi che racconta la sua malattia, uno dei momenti più toccanti della storia del festival di Sanremo a John Travolta che fa il ballo del qua qua con Fiorello e Amadeus forse è quello che ci meritiamo, ossia un taglio netto tra serietà e goliardia. John Travolta sale sul palco dell’Ariston e accenna i passi di Saturday Night Fever e Grease. Poi finisce con il ballare imbarazzato la qua qua dance con Fiorello e Amadeus. All’inizio però la star di Hollywood rende omaggio a Fellini: “Ho visto per la prima volta La strada a quattro anni, mi sono innamorato di Giulietta Masina”.

Travolta balla con Fiorello e Amadeus la “qua qua dance”

Il ballo del qua qua. E’ questa l’idea che è venuta a Fiorello per coinvolgere John Travolta in un numero insolito. E così l’interprete della Febbre del sabato sera e di Grease, dopo aver “pagato dazio” con il fan Amadeus sul palco accennando i passi dei sui celeberrimi film, esce dal teatro e, piuttosto imbarazzato, partecipa alla gag. Prima dello sketch e poco prima che il balletto iniziasse, Travolta si è mostrato infastidito. L’attore si è rifiutato di indossare il cappellino arancione a forma di becco di papero che gli avevano portato. L’attore lo ha scosso quasi a non saperci che cosa fare e lo ha lanciato a terra dietro di sé, mostrando un po’ di fastidio e tutta l’intenzione di non volerlo indossare.

Travolta e la “qua qua dance”, critiche sui social

L’esibizione non è piaciuta. “Siamo un paese di esauriti e io mi sto sentendo malissimo”, ha postato uno un utente. Ed un altro: “Domani John Travolta in terapia per elaborare questo trauma e cancellerà l’Italia dalla cartina geografica”. Lo stesso Fiorello in “Viva Rai 2! Viva Sanremo” che va in onda dopo la serata dall’Ariston ci ha scherzato sopra. Il comico e presentatore ha fatto “mea culpa”, leggendo sul cellulare gli insulti che gli sono piovuti addosso da tantissimi personaggi dello spettacolo, che hanno bocciato la performance.