Sassari, la coraggiosa commessa che picchia il rapinatore e lo mette in fuga VIDEO

Una commessa di una tabaccheria in corso Trinità a Sassari è riuscita con coraggio e mettere in fuga un rapinatore dal suo negozio. Nelle immagini riprese dalla telecamera di video sorveglianza si vede un uomo entrare in tabaccheria per poi lanciare una borsa verso la negoziante per farsela riempire. La commessa, però, reagisce e con coraggio, malgrado il rapinatore fosse armato di pistola, prende a calci e a schiaffi il ladro fino a farlo a scappare. Beh, complimenti.