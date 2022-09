Scampia, insegue la moglie in strada con un piccone: fermato e denunciato

Armato di un piccone inseguiva la moglie per le strade di Scampia, a Napoli. Non ha fatto in tempo a raggiungerla perché nel frattempo è stato intercettato dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, impegnati in servizi di controllo del territorio. I fatti risalgono a sabato sera.

Le prime notizie

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo in viale della Resistenza, lo hanno bloccato e disarmato. Aveva un piccone con una punta di 23 centimetri. Per il 49enne della Macedonia, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è scattata una denuncia per porto di armi o oggetti atti ad offendere.