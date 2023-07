Dopo lo sciopero dei treni, domani, sabato 15 luglio, arriva quello degli aeroporti, o degli aerei se preferite. Sciopero destinato a dare vita ad un’altra giornata di disagi per chi si mette in viaggio per le vacanze.

Sciopero aerei sabato 15 luglio: tutto quello che c’è da sapere

A scioperare da Nord a Sud della penisola sarà il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si fermerà per otto ore, dalle 10 alle 18. I sindacati di categoria Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta denunciano che il loro contratto è scaduto da sei anni, chiedendone quindi l’immediato rinnovo. Ma non è finita. Incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair. La protesta è stata proclamata da Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo a causa “di un accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e vista la totale chiusura al dialogo ed al confronto da parte della compagnia”, spiegano le tre sigle sindacali.

E sempre sabato sciopero dalle 10 alle 18 di piloti e assistenti di volo di Vueling. A proclamare lo stop la Filt Cgil, sempre per la “mancata disponibilità aziendale” a dialogare con il sindacato. I disagi negli aeroporti toccheranno anche Ita Airways, che a causa dello sciopero “si è vista costretta a cancellare 133 tra voli nazionali e internazionali”, informa la compagnia sul proprio sito. Ma spiega di aver “attivato un piano straordinario” per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori quindi “il 40% riuscirà a volare nella stessa giornata”.

E i voli Ryanair?

“A causa dello sciopero italiano dei controllori del traffico aereo e del personale di terra (non impiegato da Ryanair), la compagnia informa i propri passeggeri che cancellazioni e possibili ritardi sono previsti domani per i voli da e per l’Italia”. E’ quanto riporta il sito ufficiale della Ryanair che, attraverso un avviso scritto in italiano e in inglese, sottolinea che i passeggeri coinvolti dalle cancellazioni sono stati avvisati delle diverse opzioni via email, sms e con una notifica sull’app. Per essere sicuri di ricevere tutti i possibili aggiornamenti sui voli, la compagnia invita pertanto tutti i passeggeri a controllare il sito di Ryanair (www.Ryanair.com) e l’app.

L’avviso si conclude poi con le scuse da parte del vettore low-cost irlandese “per i possibili disagi dovuti allo sciopero in Italia e fuori dal nostro controllo”. Così come Ryanair, anche Lufthansa, attraverso il sito ufficiale della compagnia, “mette in guardia” i propri passeggeri, che hanno domani voli da e per l’Italia, su possibili cancellazioni dovute allo sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali del trasporto aereo e li invita quindi a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.