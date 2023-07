Sciopero treni 13 e 14 luglio Italo, Trenord e Trenitalia: orari, comunicati ufficiali e treni garanti

Giovedì, 13 e venerdì, 14 uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario creerà non pochi disagi ai pendolari e non solo. Prima di tutto gli orari: Lo sciopero inizierà alle 3 di giovedì e finirà alle 2 di venerdì.

A rischio quindi cancellazioni e variazioni le corse di Frecce, Intercity e regionali Trenitalia ma anche i treni alta velocità Italo e quelli di Trenord.

Sciopero treni, il comunicato di Trenitalia

Dalle ore 03.00 di giovedì 13 alle ore 02.00 di venerdì 14 luglio 2023 è indetto uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper.

Per i treni a Lunga Percorrenza di Trenitalia sono previste cancellazioni e variazioni.

Per i treni Regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da Orario ufficiale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper).

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito, sui siti trenitaliatper.it e www.trenord.it o tramite l’App di Trenord, contattando il numero verde gratuito di Trenitalia 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.

Qui i treni garantiti.

Il comunicato di Italo

In vista della proclamazione di sciopero previsto dalle ore 03:00 del 13/07/2023, alle ore 2:00 del 14/07/2023 al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo, si pubblica di seguito la lista dei treni garantiti.

Qui la lista.

Il comunicato di Trenord

Il sindacato CUB Trasporti ha indetto uno sciopero Nazionale del trasporto ferroviario, dalle ore 03:00 di giovedì 13 alle ore 02:00 di venerdì 14 luglio 2023.

Pertanto, i servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus, senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App.

Vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.

Qui l’elenco dei treni garantiti.