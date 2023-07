Scontro tra auto e furgone lungo la tangenziale di Varese: morti due 19enni

Un ragazzo e una ragazza di 19 anni sono morti nella tarda serata di ieri a Varese, lungo la tangenziale Nordest, a bordo di un’auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese che hanno estratto i feriti dall’abitacolo dell’utilitaria ma per i due giovani non c’è stato nulla da fare.

Scontro tra auto e furgone lungo la tangenziale di Varese: la prima ricostruzione

Le vittime sono Chiara Celato, di Varese e Christian Pallaro, di Brenno, che era alla guida dell’auto. La dinamica dell’incidente stradale è ancora al vaglio della Polizia locale. Forse a causa del maltempo, intorno alle 23.30 di ieri, il diciannovenne ha perso il controllo della vettura finendo contro il furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Dopo aver lavorato a lungo per estrarre i due giovani dalle lamiere, tutti i tentativi di rianimazione sono risultati vani.

