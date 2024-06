Incidente mortale nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma. Coinvolte due moto e un’auto. E’ accaduto intorno alle 4.30 all’incrocio con via di Acilia, in direzione Ostia. Sul posto pattuglie della polizia locale del XII Gruppo Monteverde. La vittima è un ragazzo di 26 anni che viaggiava su una delle moto.

L’altro motociclista, di 34 anni, è stato portato in ospedale e al momento non risulterebbe in gravi condizioni. A bordo della macchina una 21enne italiana risultata negativa al test sull’assunzione di alcolici. Chiusa via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, tra Malafede e Acilia.

In corso le indagini della polizia locale per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto pattuglie del X Gruppo Mare e del Gpit ( Gruppo pronto intervento traffico) per la messa in sicurezza della zona e per i servizi di viabilità.