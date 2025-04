Le Borse continuano ad oscillare dopo il terremoto dei dazi di Donald Trump. Come il resto d’Europa, Milano ha chiuso in netto rialzo (+4,73%). Di nuovo negativa invece Wall Street. A rilanciare le piazze d’affari europee anche la decisione dell’Ue di sospendere, almeno per novanta giorni, i dazi contro gli Stati Uniti. Da Santo Domingo intanto la notizia che tra le vittime del crollo della discoteca (il bollettino al momento dice 218 morti) ci sono anche due italiani.

A San Pietro si è fatto rivedere a sorpresa Papa Francesco. Il Santo Padre è stato fotografato coi pantaloni e un “poncho”. Poi la cronaca: le novità sull’omicidio del ricercatore italiano in Colombia, il padre di Trento condannato per aver violentato le figlie di 3 e 6 anni e la storia dell’uomo che ha tenuto a madre morta in freezer per due anni. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che è evaso dai domicliari in Emilia ed è stato ritrovato ubriaco su un bus, a Bolzano.

Ecco le notizie principali di oggi:

Le notizie del giorno, l’Ue sospende per 90 giorni i dazi contro gli Usa. Milano chiude in forte rialzo, +4,73%. Wall Street ancora in negativo: -3,53%. Due italiani tra vittime crollo discoteca a Santo Domingo

Santo Domingo, tra le vittime del crollo della discoteca ci sono anche due italiani

L’Ue sospende per 90 giorni i dazi con gli Usa. Il portavoce Gill: “Abbiamo premuto il tasto pausa”

LE NOTIZIE DAL MONDO, dalle voci di divorzio (smentite) su Michelle Obama a Macron che potrebbe riconoscere la Palestina

Mario Monti: “Gli Usa non sono più una democrazia liberale, una opportunità per l’Europa”

Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro. Il Santo Padre fotografato coi pantaloni e un “poncho”

Omicidio Alessandro Coatti, il ricercatore ucciso in Colombia: dai narcos alla pista dei gruppi paramilitari

Violenta le figlie di 3 e 6 anni, incastrato dalle foto sul cellulare

La storia dell’uomo che ha tenuto la madre morta in freezer per due anni: “L’ho fatto per i soldi della pensione”

Il genio del giorno, l’uomo che evade dai domiciliari in Emilia e viene trovato ubriaco su un bus a Bolzano