Ha atteso che terminasse la consueta messa di mezzogiorno per scendere in basilica. Ancora convalescente dopo quasi quaranta giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, Papa Francesco ha voluto fare una delle sue consuete sorprese: si è recato personalmente a vedere il risultato degli ultimi restauri nella basilica di San Pietro. Da quanto si apprende, non ha avvisato nessuno: il suo unico desiderio era osservare da vicino le migliorie apportate alla basilica, che, come tutte le chiese del mondo, si prepara ad accogliere i riti della Settimana Santa. Ha salutato i restauratori — in gran parte donne — che stavano apportando gli ultimi ritocchi in vista della presentazione ufficiale alla stampa internazionale prevista per domani. Successivamente, si è fermato in preghiera davanti alla tomba di San Pio X, a cui è particolarmente devoto.

Per l’occasione, il Papa non indossava la tradizionale veste bianca e la papalina, ma un abbigliamento informale: una maglietta bianca a maniche lunghe, pantaloni neri e, sopra, un poncho argentino a righe per ripararsi dal freddo nel tragitto tra Casa Santa Marta e la basilica. Portava ancora i naselli dell’ossigeno. In un video, si vede l’infermiere Massimiliano Strappetti mentre spinge la carrozzina del Pontefice. Durante il tragitto, il Papa incontra un bambino, gli chiede il nome e il piccolo lo saluta affettuosamente: “Hi Papa”, “Ciao Papa”.