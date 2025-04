Giusy Meloni continua ad ammaliare i fan con i suoi post social: l’ultimo video lascia allibiti, è devastante

Meravigliosa. Giusy Meloni è uno dei volti nuovi di Dazn ed ha impiegato poco tempo per conquistare i fan. Competenza e bellezza sono il mix utilizzato dalla presentatrice per colpire al cuore i suoi fan.

Lunedì sera era sull’erba del Dall’Ara per presentare il pre e il post partita della sfida tra Bologna e Napoli, terminata sull’1-1. La sua carriera è stata sempre incentrata sul calcio, ma ora i suoi impegni vanno anche oltre lo sport e lo dimostra l’ultimo post pubblicato su Instagram.

Foto e video che hanno fatto incetta di like e commenti, una Meloni in versione super sexy con un vestitino rosso che esalta le sue forme ed un sorriso che colpisce direttamente al cuore di chi la osserva. E, infatti, i suoi follower non hanno resistito al fascino della giornalista romano ed hanno intasato il suo profilo Instagram con numerosi commenti. Una vagonata di complimenti per il nuovo volto di Dazn che arrivano da qualsiasi parte del mondo: non soltanto italiani, ma anche commenti in spagnolo e inglese, tutti ovviamente incentrati sul fascino ineguagliabile della Meloni.

Giusy Meloni conquista i fan: il video è “devastante”

Nessuna immagine particolarmente hot, nessun video compromettente, eppure la bellezza di Giusy Meloni è capace di lasciare il segno con la sua semplicità.

Lo pensa l’oltre mezzo milioni di follower che popola il suo account Instagram, ma anche gli oltre quarantamila fan che hanno lasciato un cuoricino sotto il suo ultimo post. La conduttrice romana si mostra sorridente ed in forma smagliante ed allora i suoi ammiratori non riescono a trattenere i complimenti. Tra meravigliosa e bellissima c’è imbarazzo della scelta, ma non manca chi va anche oltre ed allora proprio non riesce a resistere: “Devastante“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIUSY MELONI (@giusymeloni)

Il riferimento è alla bellezza della Meloni che lascia davvero tutti quanti di stucco. La presentatrice romano ha ormai fatto colpo sui fan ed è un po’ diventata la ‘rivale’ di Diletta Leotta sui campi della Serie A. Una battaglia a colpi di sorrisi e fisici mozzafiato di cui i fan non possono che essere contenti e sui social dai cuoricini e dai commenti che piovono a centinaia si nota il gradimento.