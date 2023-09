Scontro frontale tra due auto: morti due uomini auto nel sud della Sardegna

Ancora sangue sulle strade sarde: è di due morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto durante la notte a Portoscuso nel Sulcis. Hanno perso la vita un 29enne e 43enne di Carbonia e Portoscuso. I due uomini viaggiavano a bordo di una Fiat Punto e di una Bmw che, per cause non accertate, si sono scontrate frontalmente sulla strada provinciale 2 che collega Carbonia a Portoscuso. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte. L’impatto è stato violentissimo, i due conducenti della auto sono morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi.

