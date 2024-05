Scontro tra due auto a causa della pioggia, morta una donna

Incidente mortale nella serata di mercoledì sulla strada provinciale 8 tra Quarona e Borgosesia (Vercelli), in Valsesia. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate frontalmente in un rettilineo. Ad avere la peggio la conducente di una delle due vetture, morta in seguito all’incidente. Dalle prime informazione risulta invece illeso l’altro automobilista a bordo della seconda automobile. In quel momento l’asfalto era scivoloso a causa della fitta pioggia. Sul posto, oltre all’équipe sanitaria, i carabinieri e squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo.