Drammatico incidente tra più veicoli sul Grande Raccordo Anulare di Roma (A90): una persona è morta e due sono rimaste ferite. Un tratto della carreggiata interna, tra le uscite Aurelia e Cassia, in corrispondenza del km 12,600 è stato provvisoriamente chiuso. Attualmente è istituita l’uscita obbligatoria sulla via Cassia.

I soccorritori sono intervenuti intorno alle 14:00 del 22 dicembre in corrispondenza della galleria Cassia. Per uno degli automobilisti coinvolti, alla guida di una Opel, non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul posto.

Sul posto, oltre ai sanitari, anche le forze dell’ordine e il personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità. La polizia stradale si occupa dei rilievi. Pesanti le ripercussioni al traffico con code chilometriche in aumento.

Al fine di decongestionare il traffico i veicoli che si trovavano in prossimità della galleria sono tornati indietro, sotto la supervisione degli agenti della stradale, al fine di poter uscire allo svincolo Cassia.

