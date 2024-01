Scontro tra scooter e un mezzo Ama a Roma: un morto

Scontro tra scooter e un mezzo Ama a Roma. Incidente mortale a piazza della stazione Prenestina. Intorno alle 10, secondo le prime ricostruzioni, un mezzo ‘squaletto’ dell’Ama e uno scooter si sono scontrati. Nell’impatto è morto l’uomo a bordo dello scooter. Si tratta di un 56enne italiano. Sul posto gli agenti della polizia locale del V Gruppo Prenestino. Il conducente del mezzo dell’Ama, un uomo di 34 anni, ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale. In corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.