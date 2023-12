E’ un disabile di 49 anni la vittima dell’incendio scoppiato in un’abitazione a Nuoro. L’uomo è morto per le esalazioni da fumo nel seminterrato della villetta di famiglia in via Urbino. Era sulla sua carrozzina, impossibilitato a muoversi, quando è scoppiato l’incendio partito da un camino e alimentato da un divano. La madre, che si trovava in giardino, ha notato il fumo che proveniva dal seminterrato ed è accorsa immediatamente a salvare il figlio nella stanza in fiamme, riportando lei stessa delle lievi ustioni. La donna è riuscita a spingere all’esterno la carrozzina e a chiamare i soccorsi. Inutili i tentativi di salvarlo da parte dei medici del 118 arrivati in poco tempo: il 49enne era già morto.

Forse dovresti anche sapere che…