Scuola, addio alle mascherine in classe. Costa ottimista: “Ci sono le condizioni”

Quello in corso potrebbe essere l’ultimo anno scolastico trascorso con le mascherine in classe. Un obiettivo che, secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, non si potrà fallire.

Scuola, addio alle mascherine in classe da settembre

“E’ quello di ricominciare il nuovo anno scolastico non solo in presenza ma senza mascherine” ha detto Costa intervistato a RaiNews24. Se l’obiettivo già oggi può essere immaginato è grazie ai dati in costante miglioramento sull’andamento del Covid, come conferma anche l’ultimo monitoraggio Iss. Un fenomeno dovuto secondo Costa soprattutto grazie al fatto che “siamo di fronte a una popolazione che per il 92% è vaccinata. Contestualmente c’è anche l’allentamento delle misure restrittive, ma questo è stato possibile grazie al piano di vaccinazione e alla responsabilità dei cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale”.

Andrea Costa: “Non possiamo fallire”

A fronte di questa situazione, il sottosegretario alla Salute è sicuro che ci siano “le condizioni per togliere le mascherine durante le attività didattiche”, anche se per il momento il governo “ha sensibilità diverse”. La decisione secondo il sottosegretario arriverebbe più per “interpretazione politica” che per una valutazione scientifica: “Ha prevalso questa linea di tenere le mascherine ma ormai siamo agli sgoccioli dell’anno scolastico e l’obiettivo che non possiamo permetterci di fallire è ricominciare il nuovo anno scolastico non solo in presenza ma senza le mascherine”.